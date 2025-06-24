В Петрозаводске в День города запретят движение на некоторых улицах

Завтра, 28 июня, в центре Петрозаводска изменится схема движения. В мэрии рассказали, какие улицы Петрозаводска будут перекрыты на время празднования Дня города и Карелии.

Так, с 8:00 28 июня до 00:00 29 июня запретят проезд автомобилей от улицы Куйбышева в сторону Онежской набережной по проспектам Ленина и Карла Маркса.

Движение станет невозможным по улицам Еремеева, Пушкинской и Фаддеевской, а также по улице Луначарского от набережной Гюллинга и по площади Кирова. Временные ограничения связаны с проведением массовых гуляний.

28 июня с 8:00 до 17:00 участок Неглинской набережной от улицы Куйбышева до Федосовой станет пешеходной зоной. Движение транспорта также запретят на участке пересечения улиц Павла Рыбникова и Федосовой.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.