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В Петрозаводске в День республики стартует парусная экспедиция по Онежскому озеру

Новости. Общество
13:30, 06 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Впервые по историческим маршрутам вдоль побережий Онежского озера пройдут на современных яхтах.

Завершается подготовка к парусной экспедиции по Онежскому озеру, которая в честь Дня республики стартует 8 июня в 12:00 в яхтенном порту Петрозаводска. Об экспедиции во время-пресс-конференции рассказали капитаны судов, представители партнерских организаций, научные сотрудники Института Наследия и организаторы проекта.

Экспедицию приурочили к 240-летию исследовательских путешествий первого олонецкого губернатора и поэта Гавриила Державина и академика Николая Озерецковского, которые положили начало исследованию Онежского озера.

Программа рассчитана на три года. Во время первого этапа, который стартует 8 июня, участники за десять дней преодолеют 240 морских миль по историческим маршрутам вдоль Онежского озера. В экспедиции будут задействованы пять подготовленных яхт с группами по 4-5 человек. На отдельных участках к ним присоединятся и пройдут часть пути студенты и школьники.

«У нас будет несколько миссий, которые мы для себя коллективно определили. Одна — посвящение 240-летию. Мы хотим пройти по тем местам, где прошли Николай Озерецковский и Гавриил Державин. Вторая миссия — духовная. На берегах Онежского озера располагается множество культовых сооружений, монастырей. Мы побываем в двух монастырях. В часовню в Суйсаре передадим икону святого Иона Климецкого. Икону специально делали на заказ в кондопожской мастерской. Третья миссия — маяки памяти. Мы хотим пройти по тем местам, где были маяки, отснять там фото, видео тех мест, где маяков уже нет. Есть договоренность с художником, который потом по описанию маяков, которые мы получим, в том числе, из архивных данных, старых фотографий и рисунков, нарисует все маяки, которые были на Онежском озере по нашему пути. И мы хотим еще выпустить альбом открыток с этими маяками», — рассказал руководитель экспедиции Сергей Аверичев.

На фото: руководитель экспедиции Сергей Аверичев показывает икону святого Иона Климецкого, справа от него – начальник отдела воспитательной работы филиала института морского и речного флота Юрий Власов

Участники завершат свой путь в поселке Повенец, откуда стартует второй этап экспедиции в следующем году. Планируется за три года обойти по часовой стрелке всю береговую линию Онежского озера. Это приблизительно 2000 км.

Ведущий научный сотрудник Института наследия имени Лихачева Юрий Наумов будет координатором в экспедиции.

«Район очень важен для нашей республики, потому что Онежское озеро — основа движения к Арктике. Здесь судоходные пути, судостроение. И одно из направлений — маяки. Это часть судоходства. Еще принимает участие наш научный сотрудник Никита Кузнецов, приезжает сейчас из Санкт-Петербурга. Он участвует в программе „Память Арктики“. Мы хотим поместить туда информацию и об Онежском озере. Это важная составляющая. Будем собирать материал, анализировать. Такого опыта у нас еще нет. Потом в университете создадим большой архив этих материалов», — отметил Юрий Наумов.

В экспедиции также примут участие курсанты Беломорско-Онежского филиала Государственного института морского и речного флота.

«С интересом поддержали идею. В экспедицию отправятся по одному курсанту на яхту. Сейчас по поручению нашего президента на федеральном уровне рассматриваются вопросы по улучшению внутренних водных путей, расширения возможностей организации перевозок речным флотом. И это привлечение к флоту, воде, начинается с обучения у нас. Если на капитанов и организаторов экспедиции возложена основная миссия, то для наших ребят участие в экспедиции станет хорошим подспорьем и приобретением важных навыков», — сказал директор филиала Александр Васильев.

На фото: директор филиала института морского и речного флота  Александр Васильев (слева), ведущий научный сотрудник Института наследия имени Лихачева Юрий Наумов (справа)

В числе участников также — капитан яхты «Гала», предприниматель Дмитрий Бровин. Он прибыл в Карелию из Москвы специально для участия в экспедиции. Построил яхту самостоятельно.

«Первый раз в море вышел в 14 лет. Сейчас это просто хобби, дети уже выросли, чем еще заниматься? Решил построить эту „штуку“. Заложил в 2017 году, спустили на воду в 2022. Это четвертый сезон у лодки. Ходил на ней из Москвы до Волги. В прошлом году пришел на Онего. Здесь родина отца. Понял, что Онего — прекрасное море. С удовольствием принял приглашение поучаствовать в экспедиции. Пока лет на 10 здесь останусь», — рассказал Дмитрий Бровин.

 

На фото: участник экспедиции Дмитрий Бровин на своей яхте «Гала»

Передавать все данные участники будут штабу, которым руководит начальник отдела воспитательной работы филиала института морского и речного флота Юрий Власов.

«Я буду на земле получать информацию от членов экспедиции, вести ежедневный отчет, публиковать материалы в группе экспедиции в Вконтакте. Люди смогут узнавать о каждом дне экспедиции. Потом уже будет подробный отчет. Одна из основных целей — вовлечение молодежи. Если взрослые исполняют свою мечту, выполняют духовную миссию, то молодежь учиться путешествовать и мечтать, чтобы в будущем уже самостоятельно смогла покорять неизвестные просторы», — добавил Юрий Власов.

Главными организаторами экспедиции выступили Карельская федерация парусного спорта, Морская арктическая комплексная экспедиция Института наследия, Молодежная парусная школа и Клуб юных моряков. Проект поддержало правительство республики и администрация Петрозаводска. По итогам многолетней работы ее участники подготовят и выпустят книгу, фотоальбом и документальный фильм.

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