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Новости. Культура
08:49, 23 Февраля 2019
фото: Музыкальный театр Карелии

В Петрозаводске в День защитника Отечества предлагают послушать оперу

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Музыкальный театр поздравляет мужчин с праздником и приглашает провести вечер 23 февраля вместе с "Травиатой".

С оперы "Травиата" в 2009 году началась новая история Музыкального театра. С тех пор "Травиата" считается его визитной карточкой. Это спектакль может быть рекомендован всем – и первопроходцам в мире искусства, и продвинутым театралам.

Работа народного артиста России Юрия Александрова и народного художника России Вячеслава Окунева –классическое прочтение самой известной в мире оперы. При этом и режиссерские, и сценографические решения в этой постановка абсолютно лишены привычных штампов и предлагают свежий взгляд на музыкальную любовную драму знаменитой "Дамы с камелиями". Роскошь декораций и костюмов, с первых дней премьеры поражающая воображение как искушенных, так и начинающих зрителей, не заслоняет остроты переживаний героев и только поддерживает великолепие музыки Верди.

В главной роли в этот вечер на сцену выйдет заслуженная артистка Карелии Эльвина Муллина. Сама оперная прима говорит о своем прочтении образа знаменитой куртизанки: "Каждый раз, играя эту роль, я ощущаю настоящую боль в сердце. К концу спектакля, в сцене смерти своей героини, я нахожусь в уже в полуобморочном состоянии. Эмоционально это очень тяжело, но скажи мне кто-нибудь: "Раз так тяжело, оставь это" – ни за что не оставлю!". Эта партия является жемчужиной обширного репертуара артистки, именно в ней наиболее ярко раскрываются драматическое дарование певицы и уникальные возможности ее голоса.

Начало спектакля в 18 часов.

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