В Петрозаводске в десятках домов отключат горячую воду

В Петрозаводске 16 августа отключат горячую воду в микрорайоне Кукковка. Отключение продлится с 02:00 до 21:00.

Как сообщает «РКС-Петрозаводск», это связано с ремонтными работами на трубопроводе по Комсомольскому проспекту, 4б. Коммунальщики объясняют, что в июле при запуске системы обнаружили повреждение, но для надежной работы зимой требуется дополнительный ремонт.

Без горячей воды останутся жители десятков домов на Балтийской, Комсомольском проспекте, Ровио, Питкярантской, Лыжной, Фролова, Торнева, Мончегорской улицах, а также на Курганском проезде и Карельском проспекте. 

Список адресов, по которым пройдут отключения:

ул. Балтийская, д. 6, 14а, 22а, 23, 29, 33, 36, 37, 38, 39, 51, 61, 63.

пр. Комсомольский, д. 8, 11, 11в, 11г, 11д, 11ж, 11и, 11к, 11л, 11 м, 11н, 11п, 19б.

ул. Ровио, д. 3а, 4а, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 19а, 20. 

ул. Питкярантская, д. 14, 28, 30. ▫ ул. Лыжная, д. 8а, 12, 26. 

ул. Фролова, д. 15.

ул. Торнева 7б. 

ул. Мончегорская, д. 18. 

пр-д. Курганский, 6.

пр. Карельский, д. 4. ▫ ул. Ильича, 53.

Пятая часть тех, кто прошел диспансеризацию, имеют признаки ожирения, рассказали в Минздраве Карелии.

