В Петрозаводске в финал конкурса "Педагог года-2019" вышли 12 учителей и воспитателей

Имена победителей профессионального состязания педагогов станут известны на днях.

По сообщению администрации Петрозаводска, 19 и 20 марта в столице Карелии состоятся финальные туры конкурса "Учитель года". 12 финалистов ждут заключительные испытания: педагогическое эссе, разработка и защита образовательных проектов по предложенным темам.

За звание "Учитель года" будут бороться учитель русского языка и литературы школы №46 Алла Латунина, учитель английского языка Державинского лицея Ирина Лебедева и учитель начальных классов школы №27 Надежда Яковлева.

В категории "Педагогический дебют" состязание ждет учителя русского языка и литературы Лицея №1 Наталью Усову, учителя английского языка школы №36 Катерину Фурман и учителя начальных классов школы №9 Екатерину Цой.

За звание лучшего воспитателя года будут состязаться воспитатель из детского сада №64 Дарья Нелюбина и инструктор по физической культуре детского сада №54 Наталья Пахомова.

В категории "Специалист года" конкурсные испытания пройдут учитель-логопед из школы №39 Светлана Абакумова и педагог-психолог Ломоносовской гимназии Елена Добровольская.

В финал конкурса в категории "Преподаватель-организатор ОБЖ" вышла преподаватель-организатор ОБЖ Гимназии №17 Мария Коваленко, а в категории "Воспитатель года. Дебют" - воспитатель детского сада №93 Анна Вакулова.