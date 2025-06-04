В Петрозаводске в мае родилось пять пар двойняшек

В мае этого года в Республиканском перинатальном центре имени Гуткина Петрозаводска на свет появилось 285 малышей.

Среди них — 145 мальчиков и 140 девочек. В минувшем месяце родились пять пар двойняшек. Об этом сообщили в медучреждении.

Напомним, что апреле на свет появилось 260 малышей, причем мальчиков и девочек было поровну. А первым ребенком этого года в Карелии стал мальчик Илья, который родился 1 января в 01:20 в семье жителей Костомукши. Он четвертый ребенок в семье.

А первый новорожденный Петрозаводска появился на свет всего через 53 минуты после Ильи — в 02:13. Это была девочка Оливия, ставшая первенцем в интернациональной семье. Ее мама Василина — жительница Петрозаводска, а папа — бразилец Сантос де Алмейда Луис Карлос. Живут в Петрозаводске. Дома они разговаривают на русском: Сантос выучил язык ради любимой. Сейчас Василина учит португальский, родной язык мужа.