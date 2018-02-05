Хоспис устроили в обычной квартире многоэтажки в Петрозаводске – жильцы в шоке

На Древлянке в съемной квартире 9-этажного дома две женщины решили устроить хоспис.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувшую пятницу 2 февраля две женщины, предположительно 50 лет, решили устроить хоспис в трехкомнатной квартире 9-этажного дома №13 по улице Древлянка. По словам старшей по подъезду, жильцы увидели, как в одну из квартир неизвестные занесли 10 кроватей и несколько мешков с памперсами. Через некоторое время, по словам очевидцев, к дому подъехало такси для инвалидов.

Бдительные домочадцы сообщили об увиденном старшей по подъезду Ирине, которая и выяснила ситуацию.

"Оказывается, - рассказала "Столице на Онего" Ирина, - две женщины сняли квартиру, поставили там кровати и решили сделать в нашем доме хоспис. Я попросила предъявить какие-либо документы, позволяющие заниматься такой деятельностью, они смогли показать только договор аренды, который выглядел подозрительно. Я все сразу поняла и предупредила их, что мы будем обращаться в правоохранительные органы".

По словам Ирины, организаторы хосписа не видят ничего незаконного в своих действиях и с недоумением спрашивают: "кому мы помешаем, у нас все тихо, будут жить 3-4 бабушки".

"Это вначале тихо, - возмутились жильцы дома, - а потом начнется: старики будут умирать – их вывезут, новых привезут… Четыре бабушки! А зачем тогда 10 кроватей?! Вон, на улице Зайцева, 42, пишут, что такая же история произошла в новых домах, так там до сих пор разбирательства идут".

В результате возмущенные жильцы собрали подписи, написали заявление в полицию, а также обратились за помощью к юристу управляющей компании.

Ответственная за порядок в подъезде Ирина рассказала, что ранее в этой квартире проживали пожилые мужчина и женщина, они недавно умерли, а их сын, который уже давно находится в Санкт-Петербурге, сдал квартиру. Он, кстати, по информации Ирины, знает, что в его квартире хотели организовать хоспис.

Отметим, что корреспондент "Столицы на Онего" пытался встретиться с организаторами хосписа, но дверь квартиры никто не открыл.