В Петрозаводске в Онего стекает горячий зловонный ручей (ФОТО)

Фотокорреспондент "Столицы на Онего" днем 9 июля запечатлел, как в Онежское озеро стекает горячий ручей.
По ручью на углу набережной Варкауса и улицы Мелентьевой течет горячая вода со странным запахом.
Любопытные подростки собрались около ручья.
"Подростки бродят рядом, спорят, можно ли заварить бомжпакет этой водой, и купаются, пытаясь найти границу между горячей водой и холодной водой озера", – отметил наш фотокорреспондент Николай Смирнов.
Ранее мы сообщали, что в начале июня десятки людей собрались в этом месте и открыли купальный сезон.
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