В Петрозаводске в Онего стекает горячий зловонный ручей (ФОТО)

Фотокорреспондент "Столицы на Онего" днем 9 июля запечатлел, как в Онежское озеро стекает горячий ручей.

По ручью на углу набережной Варкауса и улицы Мелентьевой течет горячая вода со странным запахом.

Любопытные подростки собрались около ручья.

"Подростки бродят рядом, спорят, можно ли заварить бомжпакет этой водой, и купаются, пытаясь найти границу между горячей водой и холодной водой озера", – отметил наш фотокорреспондент Николай Смирнов.

Ранее мы сообщали, что в начале июня десятки людей собрались в этом месте и открыли купальный сезон.