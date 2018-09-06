В Петрозаводске в пятницу ожидается небольшой дождь

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В карельской столице 7 сентября ожидается переменная облачность, дождь, сообщает Гидрометцентр.
В пятницу в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром возможен туман. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный слабый.
Температура ночью +12, +14; днем +18, +20.
В районах Карелии также облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, ночью и утром в прибрежных районах туман. Ветер северных направлений слабый.
Температура ночью +10, +15, местами при прояснениях +4,+9; днем +13, +18, по южным районам до +23.
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