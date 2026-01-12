В Петрозаводске в ряде домов отключат холодную воду

Без холодной воды до вечера останутся более десятка домов.
Сегодня, 13 января, в Петрозаводске пройдут плановые работы на сетях водоснабжения. Холодную воду отключат с 9:00 до 20:00 в ряде жилых домов и административных зданий.
Как рассказали в ЕДДС города, холодную воду отключат в следующих домах: улица Правды, дом 4 (ЦСК); улица Володарского, дома 3 (адм.), 6 (адм.), 8, 10 (адм.), 12, 10А; улица Льва Толстого, дома 1, 3, 5, 11; улица Казарменская, дома 21 (адм.), 19 (адм.), 17; проспект Александра Невского, дом 32.
Работы проведет АО «ПКС — Водоканал».