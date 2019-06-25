В Петрозаводске в среду потеплеет до +21

О погоде на 26 июня рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в среду в Петрозаводске будет переменная облачность. Ночью возможен небольшой кратковременный дождь.



Ветер переменных направлений слабый.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +10, +12 градусов. Днем воздух прогреется до +19, +21.



В Карелии будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь.

Ветер переменных направлений слабый.



Ночью температура воздуха составит +8, +13 градусов, местами похолодает до +3. Днем потеплеет до +16, +21 градуса.