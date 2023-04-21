В Петрозаводске в субботу «похолодает» до +17°С

Специалисты Гидрометцентра рассказали о погоде на 17 июня.
В республике ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +5, +10°С, местами опустится до +2°С. Днем будет +15, +20°С.
В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью будет колебаться в районе +8, +10°С, днем +15, +17°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание