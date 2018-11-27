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Новости. Криминал
08:20, 27 Ноября 2018
фото: pixabay.com

В Петрозаводске в торговом центре задержали двух серийных воров


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Два вора за неделю вынесли из магазина в Петрозаводске товаров на 25 тысяч рублей.

Как сообщили в республиканском Управлении Росгвардии, силами сотрудников вневедомственной охраны в Петрозаводске в торговом центре были задержаны двое магазинных воров. Злоумышленники набрали товара на сумму свыше 4 тысяч рублей, но не сумели успешно пронести мимо кассы.

При задержании выяснилось, что только на минувшей неделе они трижды обворовали этот же магазин. Факты зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Задержанные - не петрозаводчане: 20-летний юноша приехал из Кондопоги, а его товарищ годом старше – из Костомукши.

Молодые люди переданы следственно-оперативной группе УМВД России по Петрозаводску. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, граждане проверяются на причастность к аналогичным преступлениям на территории республики.

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