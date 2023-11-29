В Петрозаводске в восьмой раз прошел фестиваль национальных культур

«Многонациональная Карелия» объединила тех, кто хочет сохранить согласие, культуру, язык и историческую память народов.

Фестиваль национальных культур «Многонациональная Карелия» в восьмой раз прошел в колледже технологии и предпринимательства, сообщили в паблике Минобразования и спорта Карелии.





Как рассказали в группе, фестиваль посвящен национальным культурам республики и призван сохранить национально-культурную самобытность, традиции и ценности народов, проживающих в Карелии.





В этом году участниками события стали представители общественных организаций, а также педагоги и студенты образовательных организаций, в числе которых:



- Колледж технологии и предпринимательства;

- Карельский колледж культуры и искусств;

- Медицинский колледж;

- Лесотехнический техникум;

- Петрозаводский педагогический колледж;

- Петрозаводский техникум городского хозяйства;

- Колледж Северного института Всероссийского государственного университета юстиции;

- Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича Раутио;

- Петрозаводский государственный университета.





Участники представили национальные традиции и обычаи разных культур: карельской, финской, вепсской, русской, татарской, грузинской, армянской, арабской.



В источнике подчеркнули, что всех гостей и участников фестиваля объединило желание и духовная потребность сохранить межнациональное согласие, культуру, язык и историческую память.