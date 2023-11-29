В Петрозаводске в восьмой раз прошел фестиваль национальных культур

«Многонациональная Карелия» объединила тех, кто хочет сохранить согласие, культуру, язык и историческую память народов.
Фестиваль национальных культур «Многонациональная Карелия» в восьмой раз прошел в колледже технологии и предпринимательства, сообщили в паблике Минобразования и спорта Карелии.
Как рассказали в группе, фестиваль посвящен национальным культурам республики и призван сохранить национально-культурную самобытность, традиции и ценности народов, проживающих в Карелии.
В этом году участниками события стали представители общественных организаций, а также педагоги и студенты образовательных организаций, в числе которых:
- Колледж технологии и предпринимательства;
- Карельский колледж культуры и искусств;
- Медицинский колледж;
- Лесотехнический техникум;
- Петрозаводский педагогический колледж;
- Петрозаводский техникум городского хозяйства;
- Колледж Северного института Всероссийского государственного университета юстиции;
- Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича Раутио;
- Петрозаводский государственный университета.
Участники представили национальные традиции и обычаи разных культур: карельской, финской, вепсской, русской, татарской, грузинской, армянской, арабской.
В источнике подчеркнули, что всех гостей и участников фестиваля объединило желание и духовная потребность сохранить межнациональное согласие, культуру, язык и историческую память.
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