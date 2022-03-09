В Петрозаводске вандалы уничтожили елочку, украшенную 80-летним дедушкой

В столице Карелии неизвестные ночью разгромили елку, которую под своими окнами украшает пенсионер.

Жители столицы Петрозаводска возмущены тем, как обошлись вандалы с елкой, которую 80-летний горожанин украшает к празднику.

«Каждую зиму мой дедушка 80 лет наряжает елочку под своим окном, развешивает гирлянды, шарики и мишуру. И все это для того, чтобы порадовать прохожих! И все ему говорят, что украдут, а он отвечает: «Да, нет, люди улыбаться проходя мимо будут!» Так вот сегодня ночью какие-то свинью раздербанили ёлочку, разорвали гирлянды, выкинули все шары и порвали мишуру (Елка залита водой, мы ждали, пока лёд растает, чтоб убрать ее). Мне хочется, чтобы таких людей в нашем городе было как можно меньше! Мне хочется, чтобы люди начали уважать чужой труд! Мне хочется, чтобы Вам, товарищи свиньи, сегодня стало просто стыдно!» - пишут горожане в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Ранее вандалы разукрасили мишку в парке в центре Петрозаводска.