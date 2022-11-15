В Петрозаводске вдова с детьми стала собственницей тепловой сети на Ключевой

Петрозаводск третий год не может получить паспорт готовности к отопительному сезону из-за частной тепловой сети в районе «Авангарда».

По данным Ростехнадзора, почти треть муниципалитетов Карелии до сих пор не имеет паспортов готовности к отопительному сезону. Но тепло в домах и квартирах подают и без паспорта, устраняя те или иные нарекания надзорного органа прямо в процессе отопительного сезона. При этом ситуации, из-за которых поселки и города не получают паспорта готовности, самые разные. Иногда уникальные.

«Петрозаводску третий год не выдают паспорт готовности к отопительному сезону, — рассказал замминистра строительства, ЖКХ и энергетики Александр Федоричев. - Только по одной причине: в районе „Авангарда“ на Ключевой есть тепловая сеть, которая сейчас принадлежит одной женщине и ее шести несовершеннолетним детям. Ранее собственником был их муж и отец, который скончался. Были решения суда, обязывающие его получить нужные документы для эксплуатации сети, например, заключение экспертизы промышленной безопасности. Он их не исполнял».

Подробнее о паспортах готовности к отопительному сезону и чем их отсутствие грозит жителям Карелии, читайте в новой рубрике «Столицы на Онего» «Коммунальный разбор».