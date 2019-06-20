В Петрозаводске ведётся строительство детского сада

Новый детский сад на 300 мест появится на улице Попова в микрорайоне Древлянка.

Хорошая новость для родителей малышей - в этом году в Петрозаводске будет построен ещё один новый современный детский сад. Строит его компания КСМ, и это тоже хорошая новость, ведь опыт у компании солидный. Это будет пятый детский сад, построенный КСМ за последние несколько лет. И, по всей видимости, не единственный в этом году.

Новый детский сад на ул. Попова, рассчитанный на 300 воспитанников, будет почти копией уже построенных детских садов "Карамельки" на ул. Боровой – в 2015 году и "Гармония" на ул. Новосёлов – в 2018 году. Почти, поскольку цветовая гамма в оформлении фасадов будет эксклюзивной. Чтобы новое здание максимально гармонично вписалось в существующий ландшафт, в его отделке используют цвета расположенного рядом жилого комплекса.

В остальном детский сад будет построен по опробованному проекту, внесённому в Российский Реестр экономически эффективной проектной документации повторного применения. Здание - из трёхслойных железобетонных панелей собственного завода, выполненных по финской технологии, с полной внутренней отделкой. Наполнение детского сада оборудованием и мебелью возьмёт на себя Администрация Петрозаводского городского округа, опыт такого взаимодействия есть. Территория вокруг детских садов будет полностью благоустроена. Уличные игровые площадки укомплектуют беседками, скамейками, различными горками, качелями, домиками и т.д.

Сроки строительства, как обычно, сжатые – детский сад планируется ввести в эксплуатацию в конце текущего года. На данный момент полностью выполнены работы по устройству фундамента. До конца июня будет смонтирован цокольный этаж, а к концу августа – всё здание.

А как выглядит новый современный детский сад вы можете увидеть на примере детского сада "Карамельки" на ул. Боровой, построенного в 2015 году.

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