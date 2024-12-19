Здание возводят на месте бывшей первой площадки ОТЗ.

В Петрозаводске ведется строительство нового детского сада на 150 мест в районе «Петровская Слобода» на месте бывшей первой площадки ОТЗ, сообщили в паблике Мой Петрозаводск.

На данный момент завершены работы по устройству фундамента и стен первого этажа. Проводятся мероприятия по гидроизоляции и утеплению стен цокольного этажа.