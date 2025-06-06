В Петрозаводске вернули останки красноармейца родственникам спустя 83 года

Останки забрали родственники из Архангельска.

В Карелии останки красноармейца Анисима Ивановича Кондратова торжественно передали родственникам. Церемония прошла спустя более 83 лет после гибели солдата в центре воинской славы Петрозаводска. Как рассказали в городском совете, родственникам солдата из Архангельска передали останки карельские поисковики.

Боевые останки рядового Красной Армии обнаружил поисковый отряд в апреле этого года «Энергия». Анисим Кондратов погиб в сентябре 1941 года во время защиты Петрозаводска от финских захватчиков. Его личность удалось установить с помощью личных вещей: медальон и именная ложка. Это позволило найти его родных.

Анисим Кондратов родился в 1914 году в деревне Кишерма Вельского района Архангельской области. Родственники приняли решение захоронить его с воинскими почестями на малой родине рядом с могилой жены.