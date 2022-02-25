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В Петрозаводске ветераны попросили защитить стелу воинской славы от скейтеров и роллеров

Новости. Общество
06:50, 04 Марта 2022
фото: Петросовет/ВК

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На Градостроительном совете рассмотрели вопрос о стеле «Город воинской славы», где собираются любители экстремальных видов спорта.

Петросовет и общественная организация ветеранов столицы Карелии обратились к руководству города с просьбой рассмотреть вопрос о стеле «Город воинской славы». Поводом послужили многочисленные заявления горожан о фактах не совсем корректного отношения к памятному знаку молодых горожан, сообщили в Петрозаводском городском совете.

Как отметили на Градостроительном совете, в теплое время года на скейтбордах, роликах, самокатах молодежь оттачивает технику, используя постамент и другие архитектурные элементы стелы.

Члены Совета высказали целый комплекс мер по изменению ситуации. Среди них установка зелёных ограждений, антивандальных декоративных элементов, покрытие площади стелы, так называемым, рваным камнем с неоднородной поверхностью. А также дополнительное видеонаблюдение.

«Обсудили предложенные членами Градсовета варианты. Но принятие решения пока отложили. Потому что нагородить и не добиться нужного результата – это хуже, чем грамотно проработать нужное решение. Поговорили в том числе и о необходимости вести разъяснительную работу. Готов и сам вместе с общественниками разговаривать с ребятами о том, что не стоит ломать имущество, которое не приспособлено для экстрима», - прокомментировал итоги обсуждения глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, вандалы нарисовали каракули на стеле воинской славы в Петрозаводске.

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