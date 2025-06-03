В Петрозаводске ветклиника подпольно продавала препараты без лицензии

Североморское межрегиональным управлением Россельхознадзора проверило ветклинику. На препараты наложен арест.

В ветклинике Петрозаводска незаконно торговали лекарствами для животных. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.

Выяснилось, что у предпринимателя не было разрешения на продажу препаратов, а сами препараты хранились в неподходящем помещении в опасных условиях. Шкафов и стеллажей для лекарств не было. В будущем это могло бы спровоцировать вред здоровью питомцев.

Контрольная служба конфисковала все лекарства. Предпринимателя оштрафуют за два нарушения по статьям: работа без лицензии и несоблюдение правил хранения и продажи. Против него возбудили дело об административном правонарушении. Таким образом животных защитят от некачественных или испорченных лекарств.