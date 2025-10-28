В Петрозаводске власти и жители обсудили наболевшие вопросы кварталов по улице Университетской

Вчера, 28 октября, в Университетском городке Петрозаводска состоялась рабочая встреча жителей с представителями городской администрации.
Главной темой беседы стала многострадальная дорога в квартале «Резервный», есть в микрорайоне и другие нерешенные вопросы. Разговор прошел эмоционально. Люди признаются — наболело. Действительно, история конфликта вокруг дороги в Резервном давняя. Участки здесь с 2014 года выдавались по федеральным и муниципальным программам льготникам — многодетным семьям, людям с инвалидностью, семьям с детьми-инвалидами, однако вся необходимая инфраструктура отсутствовала: не было ни асфальтированной дороги, ни освещения, ни общественного транспорта. В 2015 году жители своими силами отсыпали километровую грунтовку.
Ситуация осложнилась в 2022 году, когда рядом начали строить жилой комплекс «Равновесие». К стройплощадке элитного ЖК вело две дороги, обе грунтовые — в «Резервном» и в соседнем ЖК «Университетский» по улице Роберта Рождественского, обе не предназначены для движения большегрузов. Грузовики разбивали грунтовки, поднимали пыль, из-под колес вылетали камни. Жители «Резервного» и «Университетского» возмутились таким положением дел.
В итоге большегрузам закрыли проезд по улице Роберта Рождественского и вся строительная техника стала пользоваться грунтовкой в «Резервном». В этом году застройщик обзавелся собственной асфальтированной дорогой — ее построили параллельно старой грунтовке на Роберта Рождественского, однако большегрузы ей до сих пор не пользуются.
Местные жители неоднократно обращались к властям с просьбой помочь в решении вопроса. Семь месяцев назад город взял дорогу на баланс, с тех пор ее отсыпали ровно один раз, большегрузы продолжают ездить по грунтовке. Застройщик, вроде как, не отказывается поддерживать дорогу в нормативном состоянии, но, по словам местных, никаких работ с его стороны не проводилось.
В итоге люди возмутились и начали жаловаться во все инстанции. Делом заинтересовался даже Следком. Встреча, которая прошла между представителями городской власти и жителями, была призвана смягчить накал и успокоить людей.
Журналист «Столицы на Онего» присутствовала на встрече — рассказываем в нашем материале, что обсуждали и к чему пришли.