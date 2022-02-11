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В Петрозаводске вновь ищут водителей троллейбусов и предлагают зарплату от 40 тысяч рублей

Новости. Общество
13:26, 14 Февраля 2022
фото: © Анна Иванцова / «Вечерняя Москва»

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Во вторник, 15 февраля, в Петрозаводске пройдет ярмарка учебных рабочих мест для желающих освоить профессию «Водитель троллейбуса», сообщили в администрации города.

Во вторник, 15 февраля, с 14 до 16 часов Агентство занятости населения Петрозаводска и ПМУП «Городской транспорт» организуют ярмарку учебных рабочих мест. Соискателей на должность «Водитель троллейбуса» ждут по адресу: ул. Маршала Мерецкова, д. 14, каб. 103.

Кандидаты должны быть годны по состоянию здоровья по результатам медицинской комиссии и не судимы. Срок обучения составляет шесть месяцев. На этот период гражданам выплачивается пособие по безработице Агентством занятости или компенсационные выплаты (стипендия) от ПМУП «Городской транспорт».

Организаторы ярмарки напомнили, что с 1 января заработная плата водителей троллейбусов увеличена на 15% и может составлять от 40 тысяч рублей в месяц (в т. ч. НДФЛ). Ежегодный отпуск — 58 календарных дней. Работникам предоставляется полный социальный пакет.

Сейчас ПМУП «Городской транспорт» остро нуждается в водителях. На ярмарку вакансий, состоявшуюся в январе, обратилось 11 соискателей. Этого недостаточно для формирования учебной группы. На предприятии есть 33 вакансии. Такое число работников позволит обеспечить в полном объеме расписание движения троллейбусов и возобновить ранее приостановленные маршруты.

Помимо новичков, ПМУП «Городской транспорт» приглашает на работу специалистов, уже имеющих водительские удостоверения с соответствующей категорией и ранее трудившихся на предприятии.

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