В Петрозаводске вновь нашли западный трипс

Среди российской рассады в Петрозаводске был обнаружен Западный калифорнийский трипс, сообщили в Россельхознадзоре.

В результате карантинного фитосанитарного мониторинга, который специалисты Россельхознадзора провели 7 июня 2022 года, в партии рассады бархатцев из Ленинградской области был обнаружен Западный цветочный (калифорнийский) трипс. Наличие насекомых было подтверждено при лабораторных исследованиях.

Собственник продукции принял решение уничтожить ее, чтобы не допустить распространение вредителей.

Ранее в Карелию завезли ячмень с вредными примесями.