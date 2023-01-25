В Петрозаводске вновь отменили Масленичные гуляния

Массового гуляния в честь Масленицы в столице Карелии в этом году не планируется.

Об этом сообщила на планерном совещании в мэрии в понедельник руководитель информационно-аналитического управления администрации Анникки Сильченко.

«В связи с наступлением масленичной недели (с 20 по 26 февраля — Прим. р.) поступают вопросы об организации гуляний. Отмечу, что городского массового гуляния в этом году не планируется. Вместе с тем празднование Масленицы будет организовано на базе школ, детских садов, молодежных клубов и других объединений», — сказала Сильченко.

Напомним, в прошлом году власти города приняли решение об отмене Масленичных гуляний, запланированных на 6 марта на площади Кирова.

«Полагаю, что сейчас не самое подходящее время для такого рода мероприятий», — отметил тогда глава Петрозаводска.

Ранее сообщалось, в вотчине карельского Деда Мороза Талвиукко в поселке Чална 26 февраля состоится фестиваль «Карельские сульчины». Это мероприятие станет альтернативой с карельским колоритом традиционному блинному празднику.