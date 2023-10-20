В Петрозаводске вновь полностью закроют проезд в отдаленный район

Соломенский мост закроют для ремонта.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в ночь на понедельник, вторник и среду будет закрыто движение машин по Соооменскому мосту.

Мост для ремонта будет закрыт 22, 23 и 24 октября с 22.00 до 5.00 утра.

В мэрии напомнили, что для пешеходы смогут спокойно пользоваться мостом. Также будет организован проезд для автомобилей экстренных служб.