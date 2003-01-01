В Петрозаводске вновь проходят массовые проверки водителей

Автоинспекторы проверяют, правильно ли водители перевозят юных пассажиров.

Сегодня, 31 октября, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Петрозаводске массовые проверки соблюдения правил перевозки детей в личном транспорте. Об этом сообщили в ведомстве.

Автоинспекторы проверят, как водители используют ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Водителей, которые перевозят детей без специальных удерживающих устройств, привлекут к административной ответственности. Нарушителей ждет штраф в размере 3000 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в России могут увеличить штрафы за перевозку детей без автокресел. Максимальный размер санкции в таком случае достигнет 200 тысяч рублей.