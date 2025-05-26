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В Петрозаводске вновь пройдет «Куклантида»

Новости. Культура
09:00, 01 Июня 2025
фото: © Театр кукол Карелии

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В рамках республиканского фестиваля детских и юношеских театров кукол покажут 9 спектаклей.

В Театре кукол Карелии сегодня, в День защиты детей, откроется республиканский фестиваль «Куклантида».

«Суть фестиваля, который организует наш театр — не просто дать возможность юным артистам показать свой спектакль, а пройти настоящий творческий путь: выступить на большой сцене Театра кукол Карелии, получить советы от профессиональных актёров, поучаствовать в мастер-классах и услышать мнение жюри, в состав которого входят признанные деятели культуры», — рассказали организаторы.

В этом году в фестивале участвуют детские коллективы из Петрозаводска, Сортавалы, Всеволожска, поселка Муезерский, Ведлозера, Ругозера, Эссойлы. Они покажут 9 спектаклей за четыре фестивальных дня.

Фестиваль пройдёт с 1 по 4 июня. Впервые будет организована прямая трансляция из зала на странице театра Вконтакте. 

Полную программу можно найти по ссылке.

Напомним, первый фестиваль «Куклантида» был проведен в 2003 году. С тех пор каждые два года детские коллективы республики приезжали в Театр кукол Карелии показать свои театральные достижения.

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