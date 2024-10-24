В Петрозаводске вновь засиял маяк

Визитная карточка улицы Пушкинской снова сияет.
Благодаря инициативе волонтеров и при содействии МКУ «Служба заказчика» на улице Пушкинской появился новый символ — светящийся маяк. Но недавно произошла неприятность — прожектор вышел из строя.
«Не беда — поставили новый», — поделился Андрей Ушаков, депутат Петросовета, который принимал активное участие в реставрации маяка. — «Маяк теперь снова радует жителей города».
Кроме того, он выразил благодарность общественному помощнику Руслану Кузнецову.
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