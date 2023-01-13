В Петрозаводске вновь жалуются на раннее отключение фонарей

Несмотря на обещание скорректировать отключение освещения, утром 17 января город вновь погрузился во тьму.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился читатель, рассказавший о слишком раннем отключении освещения утром. По его словам, на улице Чапаева на Перевалке фонари отключились примерно в 8.50 утра. При этом на улице было еще темно — из-за фар встречных автомобилей пешеходов практически не было видно.

Напомним, наше издание уже поднимало эту проблему. Как объяснили в мэрии города на планерке, проходившей 16 января, отключение освещения происходит по графику — каждый день рассчитывается разное время, исходя из широты местности и длины светового дня. При этом, судя по всему, не учитывается облачность, из-за чего фонари выключаются явно раньше, чем в них перестают нуждаться горожане.

В администрации пообещали скорректировать время отключения на 20 минут, начиная с дня планерки. Судя по камерам наружного наблюдения, свет на улице Чапаева был выключен ровно в 8.53 утра. При этом глава Петрозаводска Владимир Любарский на планерке возмутился, что специалисты запаздывают на сутки с корректировкой.