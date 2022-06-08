В Петрозаводске внук жестоко избил свою 73-летнюю бабушку из-за отказа дать ему денег

В столице Карелии пенсионерка оказалась в больнице после визита пьяного внука, которого задержали росгвардейцы.

Сотрудники петрозаводского отдела вневедомственной охраны получили вызов из охраняемой квартиры на Перевалке. Росгвардейцы задержали 35-летнего мужчину, избившего свою 73-летнюю бабушку. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

Происшествие было зарегистрировано в квартире потерпевшей, куда ее внук в состоянии алкогольного опьянения явился с требованием денег. В ответ на отказ предоставить требуемую сумму мужчина разбил сотовый телефон бабушки и начал избивать ее саму. Вместе с сотрудниками Росгвардии в квартиру пострадавшей прибыла бригада скорой медицинской помощи. С подозрением на перелом и черепно-мозговую травму пенсионерка была доставлена в больницу.

Пьяного внука задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, в борьбе за трезвый образ жизни бабушки житель Карелии сломал односельчанину нос табуреткой.