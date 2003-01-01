В Петрозаводске водитель автобуса спровоцировал массовую аварию

На Перевалке маршрутка врезалась в легковой автомобиль.

На улице Чапаева в Петрозаводске произошла групповая авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей.

Как уточнили в ГАИ, ДТП случилось 21 ноября около 18:22 возле дома № 17. 34-летний водитель автобуса ПАЗ проявил невнимательность и врезался в стоящий впереди автомобиль Renault. От удара Renault отбросило на другой припаркованный автомобиль — Niva.

В результате столкновения 47-летний водитель Renault получил телесные повреждения. Обстоятельства дорожного инцидента сейчас устанавливаются.

