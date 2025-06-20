В Петрозаводске водитель автомобиля сбил велосипедиста

Велосипедист получил травмы в аварии.

18 июля 31-летний водитель Mercedes сбил 58-летнего мужчину на электровелосипеде. Известно, что авария произошла в районе Набережной Варкауса у дома №2.

Госавтоинспекция сообщила, что велосипедист двигался в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения.

Ранее мы рассказывали, что в Петрозаводске сбили другого велосипедиста на улице Попова.