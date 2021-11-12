В Петрозаводске водитель без прав перевозил в незаконном такси непристегнутого пассажира

Сразу несколько нарушений у одного водителя зафиксировали в ходе профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Автоинспекторы Петрозаводска в ходе профилактического мероприятия «Пристегнись» остановили автомобиль такси Renault Logan, водитель которого перевозил пассажиров.

При проверке выяснилось, что водитель — 47-летний петрозаводчанин — лишен прав. Кроме того, он не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя — у него отсутствовала страховка. Цветографическая схема легкового такси на автомобиль была нанесена незаконно.

В довершении ко всему, пассажир в автомобиле не был пристегнут ремнем безопасности.

В отношении водителя был составлен административный протокол, автомобиль поместили на штрафстоянку.