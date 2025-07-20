В Петрозаводске водитель электровелосипеда сбил 18-летнюю девушку и скрылся

За минувшие выходные в карельской столице произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в ГАИ.

В субботу,26 июля, вечером на улице Прионежской водитель электровелосипеда сбил 18-летнюю девушку и скрылся с места происшествия. Пешеход получила травмы. Пострадавшая шла по левой стороне дороги, так как тротуар отсутствовал.

В воскресенье утром на перекрестке улиц Ломоносова и Ульянова 74-летний водитель Land Rover не уступил дорогу автомобилю ВАЗ 2109, который двигался по главной. В результате аварии 30-летний водитель «девятки» получил травмы.

Полиция устанавливает обстоятельства обоих происшествий. Проводится проверка.