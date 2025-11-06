В Петрозаводске водитель электровелосипеда врезался в припаркованную машину

Поздним вечером 6 ноября в Петрозаводске юный водитель электротранспорта попал в ДТП.
На Первомайском проспекте возле дома № 3 19-летний парень на электровелосипеде мощностью 240 Ватт врезался в автомобиль Lada. Машина была п припаркована и не двигалась в момент ДТП.
Как сообщили в ГАИ, авария случилась в 23:17. По предварительной информации, молодой человек проявил невнимательность и не справился с управлением.
В результате столкновения сам водитель электровелосипеда получил травмы. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее мы писали, что в тот же вечер жесткое ДТП произошло на Древлянском кольце. Сейчас водителя-нарушителя ищут.