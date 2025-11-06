В Петрозаводске водитель электровелосипеда врезался в припаркованную машину

Отдых люди порой заменяют привычками, вроде соцсетей, шоппинга или вкусной еды. Но позволяют ли они расслабиться и дают ли энергию организму? Разобраться помогли врачи Наркологического диспансера.

Ранее мы писали , что в тот же вечер жесткое ДТП произошло на Древлянском кольце. Сейчас водителя-нарушителя ищут.

Как сообщили в ГАИ, авария случилась в 23:17. По предварительной информации, молодой человек проявил невнимательность и не справился с управлением.

На Первомайском проспекте возле дома № 3 19-летний парень на электровелосипеде мощностью 240 Ватт врезался в автомобиль Lada. Машина была п припаркована и не двигалась в момент ДТП.

Найдено тело одного из рыбаков, пропавших на озере Долгое в Карелии

Прибыль карельских предприятий за год снизилась более чем в два раза

«Черви до 15 метров в длину»: озерная рыба в Карелии может быть опасна для здоровья

Дожди и похолодание до 0°С: какая погода ожидается в Карелии 7 ноября

Строительство поликлиники на Кукковке в Петрозаводске завершат в этом году

«Штраф до 700 тысяч рублей»: В Госдуме анонсировали новые штрафы за борщевик для владельцев земельных участков

В России может быть введен полный запрет на вейпы

В Карелии планируют повысить возраст для участия в опросах по проектам благоустройства

Водитель устроил ДТП на Древлянке в Петрозаводске и скрылся с места аварии

Жительница Карелии сообщила в полицию об угоне автомобиля, который сама разбила

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.