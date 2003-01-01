В Петрозаводске водитель Ford не уступила дорогу и спровоцировала ДТП с двумя пострадавшими

В результате аварии два водителя получили телесные повреждения.
Вчера, 22 августа, в Петрозаводске в районе дома №61 на улице Олонецкой произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
Инцидент произошел в 15:30, водитель автомобиля Ford проезжал по нерегулируемому перекрестку по второстепенной дороге не уступила дорогу и врезалась в автомобиль Mitsubishi, который ехал по главной дороге.
В результате аварии 28-летняя водитель Ford и 55-летний водитель Mitsubishi получили телесные повреждения. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.