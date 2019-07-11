Новости
Сегодня, 11 Июля 2019
За кражу блендера женщину будут судить, сообщили в МВД Карелии.
11.07.2019, 09:16
Более тысячи приложений операционной системы Android следят за пользователями смартфонов без их согласия.
11.07.2019, 09:15
В Олонецком районе в ДТП пострадали две женщины и 14-летняя девочка, сообщает УГИБДД по Карелии.
11.07.2019, 09:12
Горел мусор на двух улицах города, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
11.07.2019, 09:07
Время следования сократится почти на два часа, поезд поменяет маршрут, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
11.07.2019, 08:55
Женщина после родов находилась в тяжелом состоянии, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.
11.07.2019, 08:50
ДТП произошло 10 июля на улице Московской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
11.07.2019, 08:40
Минобороны РФ поблагодарило Заксобрание Карелии за присвоение острову Валаамского архипелага имени Иоанна Кронштадтского.
11.07.2019, 08:20
В администрации карельской столицы пообещали решить вопрос с протечкой заменой оборудования.
11.07.2019, 08:05
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 11 июля.
11.07.2019, 07:55
Организация бизнеса по розничной реализации детской обуви сегодня серьезно упрощена за счет присутствия на рынке крупных дистрибьюторов отечественных и зарубежных производителей.
11.07.2019, 07:36
Полиция Калевальского района направила в суд иск об установлении административного надзора за местным жителем, ранее оштрафованным за оскорбление власти в соцсетях.
11.07.2019, 07:25
Эксперты санкт-петербургского филиала Главгосэкспертизы дали положительное заключение проектно-сметной документации на оснащение аэропорта новым радиолокационным комплексом, сообщается на сайте предприятия.
11.07.2019, 07:15
11.07.2019, 07:05
Еще одна редкая орхидея зафиксирована впервые в Водлозерском национальном парке, сообщает пресс-служба учреждения.
11.07.2019, 06:40
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Аналитика
09.07.2019 12:08
Обществоведение
Сегодня в Петрозаводск приехал учредитель и инвестор офтальмологического центра Карелии предприниматель из Литвы Олег Ковригин.
08.07.2019 13:39
05.07.2019 09:15
04.07.2019 13:31
Чтиво
10.07.2019 13:51
Без политики
Известный карельский эколог занялся лесохозяйственной деятельностью.
09.07.2019 09:22
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