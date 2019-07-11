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Новости

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Сегодня, 11 Июля 2019
Петрозаводчанка украла из магазина блендер
За кражу блендера женщину будут судить, сообщили в МВД Карелии.
11.07.2019, 09:16
Эксперты сообщили о следящих за пользователями приложениях в Android
Более тысячи приложений операционной системы Android следят за пользователями смартфонов без их согласия.
11.07.2019, 09:15
Автомобиль снес деревья, вылетев с трассы в Карелии, пострадали три женщины
В Олонецком районе в ДТП пострадали две женщины и 14-летняя девочка, сообщает УГИБДД по Карелии.
11.07.2019, 09:12
За сутки в Петрозаводске произошло два пожара
Горел мусор на двух улицах города, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
11.07.2019, 09:07
"Ласточка"от Пскова до Петрозаводска будет ездить быстрее
Время следования сократится почти на два часа, поезд поменяет маршрут, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
11.07.2019, 08:55
В Карелии врачи санавиации госпитализировали женщину после кесарева сечения
Женщина после родов находилась в тяжелом состоянии, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.
11.07.2019, 08:50
В Петрозаводске водитель иномарки сбил 8-летнего мальчика
ДТП произошло 10 июля на улице Московской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
11.07.2019, 08:40
Военные поблагодарили парламент Карелии за присвоение острову имени святого
Минобороны РФ поблагодарило Заксобрание Карелии за присвоение острову Валаамского архипелага имени Иоанна Кронштадтского.
11.07.2019, 08:20
Власти Петрозаводска пообещали устранить причину протечки в Центре гимнастики 1
В администрации карельской столицы пообещали решить вопрос с протечкой заменой оборудования.
11.07.2019, 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 11 июля.
11.07.2019, 07:55
Оптовые закупки детской обуви - удобный формат
Организация бизнеса по розничной реализации детской обуви сегодня серьезно упрощена за счет присутствия на рынке крупных дистрибьюторов отечественных и зарубежных производителей.
11.07.2019, 07:36
В Карелии полиция требует установить надзор за мужчиной, оштрафованным за оскорбление власти 1
Полиция Калевальского района направила в суд иск об установлении административного надзора за местным жителем, ранее оштрафованным за оскорбление власти в соцсетях.
11.07.2019, 07:25
Новое радиолокационное оборудование установят в аэропорту Петрозаводска
Эксперты санкт-петербургского филиала Главгосэкспертизы дали положительное заключение проектно-сметной документации на оснащение аэропорта новым радиолокационным комплексом, сообщается на сайте предприятия.
11.07.2019, 07:15
Погода в Петрозаводске сегодня, 11 июля
11.07.2019, 07:05
Редкую орхидею впервые обнаружили в нацпарке Карелии
Еще одна редкая орхидея зафиксирована впервые в Водлозерском национальном парке, сообщает пресс-служба учреждения.
11.07.2019, 06:40
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08.07.2019, 13:35
В Петербурге изъяли из продажи изготовленное в Карелии мороженое
08.07.2019, 14:11
Тепло в Карелию вернется не скоро
08.07.2019, 15:56
ФОТО: Сильный ливень "затопил" улицы Петрозаводска
05.07.2019, 15:46
Бывший федеральный инспектор Карелии задержан по подозрению в госизмене

Аналитика

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Обществоведение
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