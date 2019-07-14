В Петрозаводске водитель иномарки врезался в стоящий автомобиль

ДТП произошло 13 июля на набережной Варкауса, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 4.45 в Петрозаводске в районе дома № 17 наб.Варкауса 45-летний водитель Renault Logan отвлекся от управления и совершил наезд на стоящий автомобиль Chevrolet Lanos.



В результате ДТП пострадала 32-летняя пассажирка автомобиля Renault, пострадавшей оказана медицинская помощь.



Обстоятельства ДТП выясняются.