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В Петрозаводске водитель легковушки перевернулся, уходя от столкновения

Новости. Происшествия
10:16, 01 Июня 2021
фото: © ДТП ПТЗ

ДТП с участием легкового автомобиля произошло на улице Онежской Флотилии.

По информации ДТП ПТЗ, авария произошла 31 мая на улице Онежской Флотилии, у дома №10а.

Легковой автомобиль двигался по улице Онежской Флотилии. ДТП произошло в районе нерегулируемого перекрёстка неравнозначных дорог.

По одной из версий, уходя от столкновения с выезжающим со второстепенной дороги автомобилем, водитель попытался объехать препятствие, автомобиль занесло, он перевернулся на крышу.

К счастью, обошлось без жертв.

Ранее появились фото смертельного ДТП в Карелии, где погибли две женщины.

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