В Петрозаводске водитель легковушки перевернулся, уходя от столкновения

ДТП с участием легкового автомобиля произошло на улице Онежской Флотилии.
По информации ДТП ПТЗ, авария произошла 31 мая на улице Онежской Флотилии, у дома №10а.
Легковой автомобиль двигался по улице Онежской Флотилии. ДТП произошло в районе нерегулируемого перекрёстка неравнозначных дорог.
По одной из версий, уходя от столкновения с выезжающим со второстепенной дороги автомобилем, водитель попытался объехать препятствие, автомобиль занесло, он перевернулся на крышу.
К счастью, обошлось без жертв.
Ранее появились фото смертельного ДТП в Карелии, где погибли две женщины.
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