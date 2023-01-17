В Петрозаводске водитель маршрутки грубо нарушил правила дорожного движения

Шофер пассажирского автобуса в Петрозаводске проехал на красный свет.
Днем 25 января водитель маршрутки грубо нарушил ПДД, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.
Шофер автобуса №21 пересек перекресток на красный сигнал светофора. Водителя должны оштрафовать на тысячу рублей.
Ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что большинство аварий с маршрутками в 2022 году произошли по вине их водителей.
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