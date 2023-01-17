В Петрозаводске водитель маршрутки грубо нарушил правила дорожного движения

Шофер пассажирского автобуса в Петрозаводске проехал на красный свет.

Днем 25 января водитель маршрутки грубо нарушил ПДД, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.



Шофер автобуса №21 пересек перекресток на красный сигнал светофора. Водителя должны оштрафовать на тысячу рублей.



Ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что большинство аварий с маршрутками в 2022 году произошли по вине их водителей.