В Петрозаводске водитель «маршрутки» рисковал жизнью пассажиров

Автоинспекторы остановили водителя маршрутного автобуса, который вел переговоры по телефону во время движения, сообщили в Госавтоинспекции Карелии

Накануне дорожными полицейскими проверено 17 автобусов, в отношении одного водителя вынесено постановление об административном правонарушении - во время движения маршрутки он разговаривал по телефону, держа его в руке. Нарушителя ждет штраф.

Госавтоинспекция Петрозаводска проводит ежедневные сплошные проверки автобусов. Автоинспекторы проверяют техническое состояние автобусов, наличие необходимой документации, соблюдение водителями режима труда и отдыха и правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, за полгода в Карелии более тысячи любителей говорить по мобильнику за рулем попались инспекторам.