Движение в центре Петрозаводска остановилось из-за утюга

На месте работали оперативные службы, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В среду, 14 августа, в 7.21 на остановке "Улица Еремеева" водитель нашел в салоне маршрутного автобуса подозрительную коробку с проводами.

Работали оперативные службы. В коробке утюг.