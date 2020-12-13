В Петрозаводске водитель получила травмы в ДТП на "встречке"

Водителю-инструктору понадобилась медицинская помощь после аварии на улице Репникова.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 13 декабря, в 13:00 в районе дома 1а на улице Репникова 57-летний водитель Lada Granta не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. На встречке легковушка столкнулась с автомобилем Kia Rio.

В результате ДТП травмы получила 58-летняя женщина, водитель-инструктор автомобиля Kia. Женщине была оказана медицинская помощь.

Ранее водитель устроила ДТП, выехав на "встречку" на трассе в Карелии.