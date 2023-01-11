В Петрозаводске водитель после странного маневра отправил свое авто на тротуар (ВИДЕО)

Утром 12 января произошло ДТП на улице Московской в Петрозаводске.
В четверг, 12 января, в 08.01 на улице Московской в Петрозаводске произошло ДТП.
Судя по видео, опубликованному в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», водитель иномарки после непонятного маневра оказался на тротуаре.
О пострадавших пока информации нет. Смотреть стоит с 00.29.
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