В Петрозаводске водитель "потерял" капот после ДТП и скрылся (ФОТО)

В центре Петрозаводска автомобилист лишился капота после ДТП на улице Шотмана.

Водитель легкового автомобиля попал в ДТП в районе улицы Шотмана в Петрозаводске и скрылся, оставив на дороге отвалившийся капот. Инцидент произошел утром в понедельник, 11 января.

Об этом "Столице на Онего" сообщил очевидец. По его словам, он услышал грохот на улице и увидел уезжающий автомобиль. На земле остался лежать капот.

Ранее появились фото с места аварии, где водитель улетел в кювет на трассе в Карелии.