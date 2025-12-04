В Петрозаводске водитель при выезде со двора сбил молодую женщину

Автомобилист не уступил дорогу пешеходам и совершил наезд на горожанку.
Молодая женщина пострадала в ДТП в Петрозаводске на Древлянке. Как рассказали в ГАИ, авария произошла 5 декабря около 8 утра на Скандинавском проезде в районе дома № 7.
По предварительной информации, водитель автомобиля Subaru при выезде из жилой зоны не уступил дорогу пешеходам, которые переходили проезжую часть. В результате он совершил наезд на женщину 1991 года рождения.
После ДТП пострадавшей потребовалась медицинская помощь. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали, что 60-летний пенсионер попал в больницу после ДТП в Петрозаводске.