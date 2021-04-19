В Петрозаводске водитель пролетел по пешеходному переходу, едва не сбив ребенка (ВИДЕО)

Авария с участием пешеходов едва не произошла на Древлянке.

Вечером в Петрозаводске в микрорайоне Древлянка-8 возле, дома на улице Чистая, 7, едва не произошло ДТП с участием пешеходов.

Водитель черной БМВ быстро проехал нерегулируемый пешеходный переход в тот момент, когда по нему уже шли люди. В момент проезда машины пешеходы находились уже на середине дороги. К счастью, переходящие дорогу люди, среди которых был и ребенок, хорошо помнили правила ПДД и остановились, чтобы убедиться в безопасности дальнейшего движения.

Происшествие снято камерой наружного видеонаблюдения компании «Сампо». Автор поделилась видео в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».