В Петрозаводске водитель протаранил дом и сбежал с места ДТП, бросив троих пострадавших

В Петрозаводске устанавливают личность водителя, который 5 утра устроил ДТП с тремя пострадавшими и сбежал, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 13 ноября, в 5.35 на улице Профсоюзов, в районе дома № 2, водитель автомобиля BMW не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим наездом на жилое здание.

В результате ДТП пострадали 3 пассажира — две женщины 30 и 36 лет и 44-летний мужчина. Водитель покинул место происшествия, его личность устанавливается.