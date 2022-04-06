В Петрозаводске водитель протаранил опору электросети (ФОТО)

Авария произошла в одном из отдаленных районов города.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, 11 апреля в 17.50 в Петрозаводске произошла авария с участием легковушки.

В районе дома по улице Сулажгорская, 74, водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением. Машина врезалась в опору электросети.

В результате ДТП был травмирован водитель, 60-летний мужчина. Обстоятельства аварии выясняются.